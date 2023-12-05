وزيرة الخارجية الألمانية تطالب إسرائيل بالتخفيف من معاناة المدنيين في غزة واحترام حقوق الإنسان

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في حرب غزة، ودعت الحكومة الإسرائيلية في الوقت نفسه إلى احترام حقوق الإنسان.

وخلال مؤتمر لكتلة الحزب بعنوان “عالمية وغير قابلة للتجزئة- تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم: 75 عاما على الإعلان العام لحقوق الإنسان”، قالت بيربوك إن “السؤال المحوري يدور حول كيفية ممارسة الحق في الدفاع عن النفس”، وأردفت أن ” هناك مسؤولية حيال التخفيف من معاناة المدنيين ولاسيما في هذه المرحلة نظرا لوفاة الكثير جدا من الفلسطينيين”.

وأوضحت الوزيرة الألمانية أنها أوضحت مرارا خلال محادثاتها في إسرائيل أن “إرهاب حماس المروع ضد إسرائيل لا يمكن أن ينتهي إلا إذا قمنا معا بكل ما يلزم لمنح الفلسطينيين أفقا مستقبليا”. وتابعت :” لا يمكن لمعاناتك أن تخف إذا تجاهلت معاناة الآخرين بل إن معاناتك لن تنتهي إلا إذا عزمت على إنهاء معاناة الآخرين”.

واستطردت بيربوك أنها تحاول أن توضح أيضا لمحاوريها العرب أن من مصلحة الفلسطينيين مكافحة الإرهاب بشكل مشترك حتى يتمكنوا من العيش في أمان وحرية، ولفتت إلى الحاجة إلى حل الدولتين، معربة عن اعتقادها بأنه سيمنح الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين، وقالت:” لا يمكننا أن نحقق هذا إلا معا كمجتمع دولي”.

ورأت بيربوك أن صلب الإعلان العام لحقوق الإنسان الذي مضى عليه 75 عاما هو:” لأن كل حياة بشرية متساوية في القيمة، فإننا سندافع عن كل حياة بشرية”.