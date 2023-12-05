البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على بيع نظام تحديث طائرات المراقبة للسعودية

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن "وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لنظام نظام تحديث طائرات المراقبة للسعودية مقابل ما يقدر بنحو 582 مليون دولار". وأوضح البنتاغون في بيان، أن "المقاول الرئيسي لبيع نظام المراقبة التكتيكية المحمولة "غوا ار.إي-3إيه" والمعدات ذات الصلة سيكون شركة "إل3 تكنولوجيز".

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