انت الان تتابع خبر البنتاغون تعلق على استهداف السفن وتتحدث عن "التحرك" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - علقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، على استهداف السفن الحربية مؤخراً.

ونقلت وكالة "رويترز" (البنتاغون) قولها، "إذا قررنا التحرك ضد الحوثيين فسيكون ذلك في الوقت والمكان الذي نختاره".

وأضافت "موجات الهجمات التي يشنها الحوثيون ربما لا تستهدف السفن الحربية الأميركية بنهاية المطاف".

وكانت جماعة "انصار الله" الحوثيين أعلنت، أمس الأحد، أن قواتها البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين".

وسبق أن ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن "سفينة مملوكة لبريطانيا وترفع علم جزر البهاما تم ضربها أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر".