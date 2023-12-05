شكرا لقرائتكم خبر عن 116 إصابة.. ارتفاع قتلى الفيضانات في تنزانيا إلى 68 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل عدد القتلى جراء الانهيار الطيني بمقاطعة هانانج في شمال تنزانيا، ارتفاعًا إلى ما لا يقل عن 68 شخصا.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة مساء الاثنين، 116 إصابة، فيما نُشر فريق من 350 خبيرا في الإنقاذ من الجيش، لانتشال المزيد من الضحايا.

فيضانات عارمة في تنزانيا

وأشارت الحكومة أنها ستغطي تكاليف جنازة الضحايا، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة بدأت السبت وتسببت في انهيارات طينية على جبل هانانج صباح الأحد.

وتضررت بلدة كاتيش، الواقعة عند سفح الجبل، وتعاني العديد من البلدان في شرق أفريقيا من الفيضانات المرتبطة بظاهرة النينو المناخية منذ أسابيع.

ووفقا للحكومات ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد أكثر من 200 شخص حياتهم في كينيا والصومال وحدهما.

موجات الجفاف في القرن الأفريقي

وأجبر ملايين الأشخاص على الفرار من قراهم وبلداتهم، وجاءت الأمطار الغزيرة في أعقاب واحدة من أشد موجات الجفاف في القرن الأفريقي.

وتؤدي ظاهرة النينو، إلى انعكاس الطقس مع هطول أمطار غزيرة في مناطق الجفاف، وحدوث جفاف في المناطق الغنية بالأمطار.