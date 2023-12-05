بروتوكول تعاون بين جامعة السويس ومدارس مافن الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس وفد من مدارس "جينيس" مافن وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين مركز التطوير المهني بجامعة السويس، ومدارس مافن.

وشهد توقيع البروتوكول كلا من سليمان سعيد رئيس مجلس إدارة مدارس "جينيس" ومدارس مافن الدولية، وميرفت صادق مدير المدارس، والدكتور جوزيف سمير أخصائي التوظيف والشراكات بالمركز الجامعي للتطوير المهني، ودينا الجوهري نائب المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، ومارينا برسوم مدير المشروع عن جامعة السويس.

وقال الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة إن هذا البروتوكول يهدف إلى توفير فرص للطلاب من رواد المركز للاشتراك في زيارات للمدارس للتعرف عن قرب على سياسات العمل داخلها للتعرف على طبيعة العمل والحياة المهنية ومتطلباتها.

وتابع أن المركز سينظم ندوات تعريفية بمدرسة مافن الدولية لتشجيع الطلاب أن يلقي فيها أحد منسوبي المدارس محاضرات بهدف نقل الطلاب وأفكارهم وخبراتهم الناجحة، وتقديم نموذجا ملهمًا، يعطي خلاصة التجارب المهنية ويرفع درجات الوعي لدى الطالب بمتطلبات سوق العمل.

كما أوضح حنيجل أن من ضمن أهداف هذا البروتوكول هو تقديم فرص تدريب وفرص عمل لخريجى جامعة السويس ممن يرشحهم المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة.

وثمن رئيس الجامعة دور مركز التطوير المهني بجامعة السويس، الذي يحرص على التعاون والتنسيق مع الشركات والمؤسسات انطلاقا من ربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، ومساعدة الشركات من خلال توفير خريجين وطالب مؤهلين ومدربين وجاهزين للعمل أو التدريب مما يسهل عمليات التوظيف، فضلاً عن استضافة خبراء من المؤسسات لعقد ندوات تعريفية أو جلسات توظيف في الجامعة.