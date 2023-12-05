حكومة بريطانيا تكشف عن قواعد جديدة صارمة لتقليص عدد المهاجرين والتي سجلت مستوى قياسيا عام 2022

أعلنت الحكومة البريطانية قواعد صارمة جديدة للهجرة، والتي تقول إنها "ستقلل أعداد الأشخاص القادرين على الانتقال إلى المملكة المتحدة كل عام بمئات الآلاف".

واوضح وزير الداخلية جيمس كليفرلي إنه سيتخذ "إجراء قويا" لخفض الهجرة المصرح بها، والتي سجلت مستوى قياسيا بنحو 750 ألف شخص عام 2022.

وأردف أنه بداية من ربيع 2024، سيتعين على المهاجرين الراغبين في حق اللجوء كسب 38700 جنيه استرليني للحصول على تأشيرة عامل ماهر، بدلا من 26200 جنيه استرليني حاليا.

واوضح كليفرلي إن الإجراءات الجديدة ستقلل عدد الأشخاص المؤهلين للانتقال إلى بريطانيا خلال السنوات المقبلة بنحو 300 ألف شخص.

وذكرت الحكومة أيضا إنها ستلغي القاعدة التي تسمح لأصحاب العمل في القطاعات المدرجة في "قائمة النقص في المهن" بدفع أجور للعمال المهاجرين أقل بنسبة 20 في المائة عن مواطني المملكة المتحدة.

وذكر منتقدون أن هذه الخطوات ستترك القطاعات المنهكة مثل الصحة والرعاية الاجتماعية عند حافة الانهيار.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على المهاجرين كسب المزيد للحصول على تأشيرة عمل، وستزداد صعوبة جلب أفراد أسرهم إلى المملكة المتحدة.

وسيتعين على المواطنين البريطانيين الراغبين في جلب الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية لبريطانيا كسب نفس المبلغ، وهو ما يعادل ضعف الحد الحالي تقريبا.

وأعفيت الرعاية الصحية والاجتماعية، وهي القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الموظفين المهاجرين، من قاعدة الرواتب.

لكن لم يعد بمقدور العاملين الاجانب في مجال الرعاية الصحية جلب أقاربهم إلى بريطانيا، وهو ما يثير المخاوف بأن عددا أقل من الأشخاص سيرغبون في القدوم.

واعتبارا من كانون الثاني، لن يكون بمقدور معظم طلاب الدراسات العليا الأجانب إحضار أفراد أسرهم للمملكة المتحدة.