نتانياهو في "محادثات مغلقة": لن تكون هناك سلطة فلسطينيّة على الإطلاق في غزة بعد الحرب

أكّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، أنه لن تكون "سلطة فلسطينية" في غزة، عقب انتهاء الحرب التي يشنّها الجيش الإسرائيلي عليها منذ 59 يوما.

جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة "كان 11"، في تقرير نشرته مساء الإثنين، والذي أشارت فيه إلى أن نتانياهو قد قال في "محادثات مغلقة" الأسبوع الماضي: "ليس فقط لن تكون هناك سلطة فلسطينية ’متجددة’ في غزة بعد الحرب، بل لن تكون هناك سلطة فلسطينية في غزة على الإطلاق".

وذكر التقرير أن نتانياهو قال ذلك "لأعضاء كنيست، بل ونقل رسائل حول الموضوع إلى مسؤولين أميركيين"، لم يسمّهم.

ويزور مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات بشأن "استمرار الحرب والمدة التي ستستغرقها"، بالإضافة إلى طريقة القتال في جنوبي قطاع غزة؛ حسبما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر سياسية لم تسمها.

وفي وقت سابق قال نتانياهو، إن السلطة الفلسطينية "ليست مؤهلة بشكلها الحالي" لحكم غزة. وقال نتانياهو إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لم يُدِن هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 تشرين الأول، وذكر أن "بعض كبار وزراء عباس احتفلوا بالهجوم".