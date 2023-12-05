الطقس يتحول تدريجياً الى ممطر وبغزارة مع عواصف رعدية ابتداء من مساء الثلاثاء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة، فيتحول الطقس تدريجياً الى ممطر و بغزارة أحيانا مع رياح ناشطة وعواصف رعدية ابتداء من مساء الثلاثاء.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين ١٣ و ٢١ درجة، طرابلس بين ١٠ و ١٩ درجة، وفي زحلة بين ٤ و ١٤ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة فترة قبل الظهر تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال النهار لكنها تبقى فوق معدلاتها الموسمية وترتفع الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم ثم يتحول الطقس الى غائم حيث تصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة وموحلة في بدايتها ابتداء من بعد الظهر تشتد غزارتها أحيانا في الفترة المسائية مع برق ورعد ورياح ناشطة مع احتمال تساقط حبات البرد.

الأربعاء: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات و انخفاض ملموس بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية تتساقط أمطار متفرقة، تشتد غزارتها أحياناً مع حدوث برق ورعد. ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات البرد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق خلال النهار ومن المتوقع أن تلامس ال ١٨٠٠ متر خلال الليل.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على المرتفعات وفي الداخل ،تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق .