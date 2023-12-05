«استثمارات لأبناء إسماعيل هنية في تركيا!».. بيان من حمــ..ــاس للرد على تصريحات سمير غطاس

الشارقة - اميمة ياسر -

رد مكتب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، على تصريحات المحلل السياسي سمير غطاس، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية".

وخلال استضافته ببرنامج "الحكاية" مساء الأحد، هاجم "غطاس" قيادات حركة حماس خارج غزة، مشيرًا إلى وجود استثمارات لأبناء هنية في تركيا وكذلك عدم سقوط شهداء من أسرة رئيس المكتب السياسي في حركة حماس.

وجاء في رد مكتب هنية الذي أرسل لعمرو أديب مساء الإثنين،: "هل يعقل أن المدعو سمير غطاس يستضاف على قناتك ليهاجم الأخ رئيس الحركة وبهذا الكذب الصريح ويدعي أن أبناءه يستثمرون في تركيا؟ ألم يعلم غطاس أن جميع أبناء وأسرة الأخ أبو العبد هم الآن في غزة ويعيشون في أماكن الإيواء مع أبناء شعبهم في شمال القطاع وجنوبه؟ ولا يوجد في الخارج إلا ابن واحد مع والده وهو الذي استشهدت ابنته رؤى طالبة كلية الطب في غزة؟!".

وأضاف المكتب: "ينفي هذا الرجل ارتقاء شهداء من أسرة أبو العبد، وقد استشهد من أسرته حفيديه وعدد من أبناء أخيه وابنة أخته وزوجها وأولادها وأبناء عمه وهم أخوة زوجته أم العبد ونساء وأحفاد لهم ألم يعلم أن ابن عم أبو العبد وهو نائب مختار العايلة استشهد هو وزوجته وأولاده وزوجاتهم وأولادهم وأخته وزوجها وأولادها في ضربة واحدة".

وتابع "ألم يعلم غطاس أن أبناء خالة أبو العبد استشهد خمسة منهم، ألم يعلم أن زوجة ابنه همام استشهدت أمها وأخوها وأختها وأولاد أخوها وأولاد أختها ألم يعلم غطاس أن زوجة معاذ ابن أبو العبد استشهد أخوها هؤلاء ما يقارب الخمسين شهيدا من أقارب أبو العبد وذريته فداء للوطن ولا أظن أن رئيس الحركة بحاجة إلى شهادة من سمير غطاس فهو أسمى من ذلك".

واختتم المكتب: "ولكن نحن في مكتب رئيس الحركة نعتب على الأستاذ عمرو وهو يستضيف هذا الرجل ويمنح المساحة ليسيء لعلاقة مصر بغزة وفلسطين ولعلاقة حماس بمصر ويكذب زورا وبهتانا على رئيس الحركة التي تدافع عن شعبها وعن الأمن القومي لمصر".

وكان غطاس قد قال في تصريحاته مع عمرو أديب إن أحد قادة حماس في بيروت يعيش في كنف حسن نصرالله يتحدث عن النضال، مضيفاً: "اللي بره يتكلم على وسع، اللي بياكل الضرب مش زي اللي بيعده".

وتابع المحلل السياسي: "حي الشجاعية الذي يديره وسام فرحات والذي أشرف على خروج الدفعة الثالثة من الأسرى تم تدميره بأكمله وسقط منه المئات من الضحايا للوصول إلى ذلك الشخص."

وأشار سمير غطاس إلى أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس ترك غزة هو وأسرته دون مبرر، ويتم تداول صور له ولأسرته وهم في الدوحة وإسطنبول.