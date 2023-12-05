شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أحدث قرار في بريطانيا لتقليل أعداد المهاجرين إليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر الحكومة البريطانية في إجراءات خفض صافي أعداد المهاجرين، إذ رفعت متطلبات رواتب الراغبين للانتقال للعيش في المملكة المتحدة.

وتعد تلك الخطوة، واحدة من سلسلة من الإجراءات المصممة ليكشف للناخبين، أن حزب المحافظين الحاكم لديه خطة للوفاء بتعهده بتخفيض أعداد المهاجرين قبل إجراء الانتخابات العامة.

إجراءات بريطانيا لخفض أعداد المهاجرين

وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي، إن المهاجرين المحتملين سيكونون بحاجة إلى كسب 700ر38 جنيه إسترليني (900ر48 دولار) للتأهل للحصول على تأشيرات عمل.

وذلك مقارنة بـ 26 ألف جنيه إسترليني سابقاً، مذكرًا أن الهدف هو خفض صافي أعداد المهاجرين سنويا إلى نحو 300 ألف في السنوات المقبلة، دون تحديد جدول زمني دقيق.

وقبل أسبوع أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن قلقه بشأن المستويات المرتفعة للهجرة إلى المملكة المتحدة.

الهجرة إلى بريطانيا

ودعا "سوناك" إلى ضرورة خفضها، فيما كان مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أشار إلى بلوغ المهاجرين سنويًا إلى المملكة المتحدة رقمًا قياسيًا.

وسجلت الأرقام 745 ألف شخص للعام الماضي، وتظهر الأرقام الجديدة زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغ صافي الهجرة 672 ألفًا خلال هذا العام حتى يونيو 2023، ارتفاعًا من 607 آلاف خلال الأشهر الـ12 السابقة.