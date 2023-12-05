شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيل معاقبة المخالفين.. قرار جديد بشأن لوائح المرور في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفق وزراء النقل في دول الاتحاد الأوروبي على تبسيط تبادل البيانات عبر الحدود، من أجل زيادة السلامة على الطرق في أوروبا.

وأعلنوا سعيهم إلى تسهيل معاقبة من لا يمتثلون للوائح المرور عند القيادة، في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

جرائم الطرق في أوروبا

كانت المفوضية الأوروبية قدمت هذا المقترح في مارس الماضي، ويستهدف تمكين السلطات في دول الاتحاد الأوروبي من معاقبة سوء السلوك في دول التكتل الأخرى.

ويشمل ذلك، على سبيل المثال، مناورات التجاوز الخطيرة، أو تناول الكحول أو المخدرات الأخرى أثناء القيادة أو القيادة عكس الاتجاه.

كما تريد دول الاتحاد الأوروبي أيضا أن تغطي القواعد الجديدة جرائم الهروب، بعد ارتكاب الحوادث، ويعد القرار هو خطوة مؤقتة.

40% من الجرائم المرتكبة مرت دون عقاب

فيما لا يزال يتعين التفاوض على القواعد النهائية مع البرلمان الأوروبي.

وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن نحو 40% من الجرائم المرتكبة خارج الحدود، مرت دون عقاب في عام 2019، وكان يحدث ذلك إما بسبب تعذر تحديد هوية الجاني أو تعذر إنفاذ المدفوعات.