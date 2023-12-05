شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شرطيين في بولندا تعرضا لإطلاق نار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وكالة الأنباء البولندية، عن وفاة ضابطي شرطة في بولندا متأثرين بجراحهما.

وذلك بعد إطلاق رجل مطلوب أمنيا النار عليهما، بحسب ما قالته الشرطة في مدينة فروتسواف.

جرائم القتل في بولندا

وبناء على مذكرة اعتقال مساء الجمعة في فروتسواف، كان الضابطان يخططان لاعتقال رجل مطلوب.

وكان من المقرر أن يقضي عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الاحتيال.

حوادث إطلاق النار في بولندا

وتمكن الرجل من إطلاق النار فجأة من مسدس وأصاب الضابطين في رأسهما، وفر لكنه اعتقل لاحقا.

ويجري حاليا التحقيق مع الرجل في تهمتين بالقتل، بعد وفاة الشرطيين.