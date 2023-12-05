انفجارات قوية تهز خيرسون الأوكرانية وصافرات الإنذار تدوي

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة سترانا الأوكرانية، الإثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة في خيرسون التي تسيطر عليها كييف.

وذكرت سترانا: "هناك تقارير عن وقوع انفجارات قوية في خيرسون".

وكشفت الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إنطلاق صافرات الإنذار في منطقتي نيكولاييف وأوديسا في أوكرانيا، وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف في منطقة خيرسون.

ومنذ قليل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إنه في الأيام الأولى بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، توقعت السلطات الأمريكية أن الجيش الروسي سيسيطر على العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضافت كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي: "كما تعلمون، في اليومين الأولين من الحرب، اعتقدنا أنه سيتم الاستيلاء على كييف".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قال في وقت سابق من اليوم الإثنين، إن واشنطن تعتبر الوضع في أوكرانيا صعب للغاية.

وأضاف ميلر، خلال مؤتمر صحفي، أن “وضع القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة صعب”.