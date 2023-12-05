ترند اليوم| الهيئة الوطنية للانتخابات وتطورات الأوضاع في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

الوطنية للانتخابات

أيام قليلة تفصلنا عن ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، التي تُجرى بالداخل أيام 10، و11، و12 ديسمبر، وفي هذه الأثناء يتساءل الكثير عن كيفية الاستعلام ومعرفة اللجنة الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي.

باقي من الزمن 6 أيام.. اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024

أشادت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية وسفراء وقناصل مصر بالخارج والجاليات المصرية حول العالم، شاكرةً إياهم على استجابتهم ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والتي كانت بمثابة ملحمة وطنية متميزة، قادها مواطنونا المصريين بالخارج على مدار ثلاثة أيام، وضربوا بها أروع الأمثلة في الوطنية والانتماء.

ملحمة وطنية.. وزيرة الهجرة تشيد بأداء "الوطنية للانتخابات" والسفراء والجاليات بانتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء 137 بعثة دبلوماسية مصرية في 121 دولة حول العالم من أعمال فرز أصوات الناخبين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية شهدت إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين في الخارج، في ظل الضمانات والتسهيلات التي اعتمدتها الهيئة.

الوطنية للانتخابات: انتهاء فرز أصوات الناخبين بالخارج في 121 دولة بانتخابات الرئاسة

غزة

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، "دمرنا 28 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

أبو عبيدة: دمرنا 28 آلية عسكرية إسرائيلية بغزة خلال آخر 24 ساعة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية،إن حالات الإصابة بالتسمم الغذائي والأمراض المعوية، ارتفعت بشكل كبير في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المقاتلين في قطاع غزة.

"بسبب التبرعات".. ارتفاع حالات الإصابة بالتسمم في صفوف جنود الاحتلال بغزة

أعلن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن جيش الاحتلال يعلن توسيع العملية البرية في كامل قطاع غزة.

جيش الاحتلال يعلن توسيع عملياته البرية لتشمل كل مناطق قطاع غزة