شكرا لقرائتكم خبر عن تضارب أرقام القتلى الروس.. موسكو تعلن مصرع أحد جنرالاتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الروسية رسميًا مقتل جنرال آخر في الحرب ضد أوكرانيا، وقال الكسندر جوسيف حاكم منطقة فارونيش المتاخمة لأوكرانيا من ناحية الشرق، عبر قناته على تطبيق تيلجرام" قتل نائب قائد الفيلق 14 العسكري لأسطول بحر الشمال، الميجور جنرال فلادمير زافادسكي، خلال العملية العسكرية الخاصة في المنطقة".

ووصف جوسيف مقتل زافادسكي عن عمر يناهز 45 عاما "بالخسارة الفادحة"، كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بمقتل زافادسكي الأسبوع الماضي.

ووفقًا لمصادر روسية، فإن 6 جنرالات لقوا حتفهم في القتال بالاضافة إلى زافادسكي، في حين تقول أوكرانيا إن ما لا يقل عن 12 جنرالًا روسيًا لقوا حتفهم.

مقتل 70 ألف روسي

وسقط نحو 70 ألف جندي نظامي ومرتزق روسي منذ غزو أوكرانيا، حسبما قدرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها اليومي للحرب الذي نُشر أمس الاثنين.

ويتكون الرقم من 50 ألف جندي من الجيش الروسي، بالإضافة إلى 20 ألف مرتزق آخرين من مجموعة فاجنر الروسية الخاصة، ويغطي الفترة من 24 فبراير 2022 إلى نهاية نوفمبر 2030.

وأصيب ما بين 180 ألفًا و240 ألفًا من الجنود النظاميين، إلى جانب 40 ألفًا من المرتزقة، وفقًا للتقرير.

وترفض موسكو التقارير البريطانية باعتبارها دعاية معادية لروسيا.

تقديرات الناتو

ووفقًا لتقديرات الناتو في نهاية نوفمبر، تجاوز عدد الضحايا الروس، القتلى والجرحى، 300 ألف شخص.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن مسؤولين حكوميين أمريكيين في الصيف، بمقتل 120 ألف روسي، وما بين 170 ألف و180 ألف جريح.

وجاءت التقديرات الخاصة بأوكرانيا بـ70 ألف قتيل، وما بين 100 ألف و120 ألف جريح.

23 مسيرة روسية

وقالت أوكرانيا إن البلاد استُهدفت بـ23 طائرة مقاتلة روسية مسيرة، بالإضافة إلى صاروخ خلال الليل.

وقال سلاح الجو الأوكراني يوم الاثنين عبر تليجرام، إن 18 طائرة مسيرة أُطلقت من شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، وكذلك الصاروخ، جرى صدها بنجاح، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

ونشطت الدفاعات الجوية في 9 مناطق مختلفة من البلاد خلال الليل، وفقًا للقوات الجوية.