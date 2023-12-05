شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دستورى: توافر ضمانات النزاهة بالانتخابات الرئاسية تحفيز للناخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن الانتخابات الرئاسية 2024، هي أهم الاستحقاقات في تاريخ مصر بأكمله، موضحا أن ضمانات النزاهة والشفافية موجودة في العملية الانتخابية حيث أن الهيئة الوطنية هي التي تشرف على البيانات منذ إعداد قاعدة بيانات الناخبين حتى إعلان النتيجة، وبالتالي قامت بعقد فعاليات أعلنت فيها الضوابط وتحديد المواعيد بطريقة واضحة ومنضبطة وقامت بدعوة الناخبين إلى الانتخابات.

وأشار أستاذ القانون الدستوري لـ"الخليج 365"، إلى أنها حددت آليات الطعن وسبل بدء الدعاية، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت محظورات الدعاية وغيرها من الإجراءات والتدابير اللازمة، موضحا أن الهيئة قامت بالدور الموكل إليها حتى الآن بطريقة واضحة لا لبس فيها أو غموض أو إبهام ولم تحدث أي إشكالية خلال فترة تصويت المصريين بالخارج.

وقال "خضر" إنه حتى يتم إعطاء فرصة تدبر وتروي للناخب لكي يقوم بمعرفة البرامج الرئاسية بشكل واضح حتى يدلي بصوته الانتخابي، مشددا أن كل يطمئن الناخب خاصة وأنه عندما يشعر بضمانات النزاهة والشفافية يتوجه بصدر رحب لممارسة حقه الدستوري، بتوجهه إلى اللجنة الانتخابية لإبداء رأيه، موضحا أن المشاركة الانتخابية ستحقق نسبة طيبة إلى حد كبير خلال هذه الانتخابات خاصة مع الموقف المصري الذي تقف فيه بالمرصاد لمحاولات التهجير والحفاظ على الأمن القومي.