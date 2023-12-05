"حزب الله": استهداف آليتين للجيش ‏الإسرائيلي مقابل موقع راميا ووقوع ‏طاقمهما بين قتيل وجريح

أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:40 من مساء ‌‌‏يوم الإثنين 2023-12-04، آليّتَين تابعتَين لسلاح الهندسة في جيش الاحتلال ‏الإسرائيلي، خلال العمل على إشعال النّيران في الأحراش المقابلة لموقع راميا، وقد ‏أُصيبت الآليّتان إصابةً مباشرةً بالصّواريخ الموجّهة؛ ممّا أدّى إلى احتراقهما ووقوع ‏طاقمهما بين قتيل وجريح".

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