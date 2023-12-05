قصف إسرائيلي ليلًا على جبل بلاط وتلة العويضة وأطراف كفركلا والعديسة وتلة العزية

أفادت قناة "المنار"، بأنّ "الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ بعد منتصف ليل أمس، غارةً جوّيّةً على جبل "بلاط" في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، وغارةً أخرى استهدفت تلة العويضة لجهة بلدتَي الطيبة والعديسة".
وذكرت أنّ "قصفًا فوسفوريًّا إسرائيليًّا استهدف تلة العزية في خراج دير ميماس"، مشيرةً إلى أنّ "دبّابات إسرائيليّة في مستعمرة "المطلة" و"معيان باروخ" استهدفتا أطراف كفركلا والعديسة بالقذائف المباشرة، وسط تحليق مكثّف للطّيران المسيّر".
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