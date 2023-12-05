قصف إسرائيلي ليلًا على جبل بلاط وتلة العويضة وأطراف كفركلا والعديسة وتلة العزية

أفادت قناة "المنار"، بأنّ "​الطيران الحربي الإسرائيلي​ نفّذ بعد منتصف ليل أمس، غارةً جوّيّةً على جبل "بلاط" في القطاع الأوسط من ​جنوب لبنان​، وغارةً أخرى استهدفت تلة العويضة لجهة بلدتَي ​الطيبة​ و​العديسة​".

وذكرت أنّ "قصفًا فوسفوريًّا إسرائيليًّا استهدف تلة العزية في خراج ​دير ميماس​"، مشيرةً إلى أنّ "دبّابات إسرائيليّة في مستعمرة "المطلة" و"معيان باروخ" استهدفتا أطراف ​كفركلا​ والعديسة بالقذائف المباشرة، وسط تحليق مكثّف للطّيران المسيّر".