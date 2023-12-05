رئيس غينيا بيساو قرر حل البرلمان بعد "محاولة الانقلاب"

قرّر رئيس ​غينيا بيساو​ أومارو سيسوكو إمبالو، حلّ البرلمان الّذي تهيمن عليه المعارضة، بعد أيّام قليلة من الأحداث الّتي وَصفها بأنّها "محاولة انقلاب".

وأوضح، في مرسوم رئاسي، أنّ "موعد ​الانتخابات التشريعية​ المقبلة سيُحدّد في الوقت المناسب، وفقًا لأحكام الدّستور"، مشيرًا إلى أنّ "بعد المحاولة الانقلابيّة الّتي قادها الحرس الوطني، وفي مواجهة الأدلّة القويّة على وجود تواطؤ سياسي، أصبح الأداء الطذبيعي لمؤسّسات الجمهوريّة مستحيلًا. تؤكّد هذه الحقائق وجود أزمة سياسيّة كبيرة".

من جهته، اتّهم رئيس البرلمان دومينغوس سيمويس بيريرا، الرّئيس بتنفيذ "انقلاب دستوري".