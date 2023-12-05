مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي عنيف طال مناطق مختلفة في قطاع غزة

أشارت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، إلى "مقتل وإصابة عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الثّلثاء، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي مبنى سكنيًّا لعائلة اليازجي جنوب حي الشيخ رضوان في غزة".
وأفادت بأنّ "في وقت لاحق، استهدف قصف إسرائيلي منزلًا في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى"، لافتةً إلى أنّ "مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه شهدت قصفًا ليليًّا عنيفًا، وأحزمةً ناريّةً طالت العديد من المنازل والمباني السكنيّة ومحيط المستشفيات".
وقد أطلق أطبّاء ومرضى بمستشفى دار السلام في خان يونس، مناشدات لإنقاذهم، بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى.
وكانت قد أعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينيّة، انقطاع خدمات الاتصالات (الثّابتة والخلويّة والإنترنت) في مدينة غزة وشمال القطاع، للمرّة الرّابعة منذ بدء الحرب الإسرائيليّة على غزة في 7 تشرين الأوّل الماضي.
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