سلطات نيكاراغوا استدعت سفيرها لدى الأرجنتين احتجاجا على تصريحات لإدارة ميلي

استدعت ​نيكاراغوا​ سفيرها لدى ​الأرجنتين​، احتجاجًا على تصريحات للإدارة العتيدة للرّئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، بحقّ نظام رئيس نيكاراغوا ​دانيال أورتيغا​.

وأوضح وزير الخارجيّة النيكاراغويّة دينيس مونكادا، أنّ "في مواجهة تصريحات وعبارات متكرّرة للحاكمين الجدد، مضت الحكومة في سحب سفيرها كارلوس ميدنسي"، مشيرًا إلى أنّ ذلك سيتمّ بمفعول "فوري".

ولم تدعُ إدارة ميلي لا أورتيغا ولا قادة كوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية والصين، إلى حفل تنصيبه الّذي سيقام الأحد المقبل.

وكان ميلي قد قد أعلن سابقًا، أنّه لن يسعى لتعزيز "العلاقات مع شيوعيين"، مسمّيًا تلك البلدان الخمسة.