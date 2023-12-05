الجيش الإسرائيلي نفى مطالبته منظمة الصحة بإخلاء مستودع أدوية في جنوب غزة

نفى الجيش الإسرائيلي، ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من أنّه "طلب منها إخلاء مستودع للمواد الطبّية في جنوب غزة في غضون 24 ساعة قبل أن يصبح غير قابل للاستخدام نتيجة العمليات العسكرية البرية في جنوب القطاع".

وأمس، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، أننا "تلقينا إخطارا من الجيش الإسرائيلي بإزالة إمداداتنا من مستودعينا الطبيين في جنوب غزة"، مناشداً "إسرائيل سحب الأمر واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين".

وكانت قد نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن منظمة الصحة العالمية تحذيرها من أن "أعداد الوفيات بسبب الأمراض وانهيار النظام الصحي في غزة قد تكون أكثر من تلك الناجمة عن القصف الإسرائيلي".

وكشفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، أنه "في نهاية المطاف، سنرى عددًا أكبر من الأشخاص يموتون بسبب الأمراض أكثر مما نراه حتى من القصف، إذا لم نتمكن (معًا) من إعادة بناء هذا النظام الصحي، وتوفير أساسيات الحياة: الغذاء والماء والأدوية، وبالطبع الوقود لتشغيل المستشفيات".