شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: اتحاد الشعب المصرى والتفافه حول قيادته ضرورة لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن جميع أطياف الشعب المصرى يقفون خلف الدولة والقيادة السياسية فى ظل الظروف العصيبة التى تشهدها المنطقة فى الفترة الحالية بعد اشتعال الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، والشعب المصرى داعم بكل ثقة وقوة فى كافة القرارات والإجراءات التى تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن القومى المصرى ومساندة القضية الفلسطينية.

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين في غزة من قبل إسرائيل يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الدولي ومحاولة واضحة لاقتلاع شعب بأكمله من منازلهم وأراضيهم، مما يسبب معاناة هائلة وعدم استقرار ويشكل أيضا تهديدا للاستقرار الإقليمي مما سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات والصراع في المنطقة المضطربة بالفعل.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الوضع في غزة أصبح سيئاً على نحو متزايد، حيث أصبحت محاولات إسرائيل للتهجير القسري للفلسطنين وايجاد وطن بديل في "سيناء" أمر مرفوض، لأنه يصفي القضية الفلسطينية، مستنكرا مساعي إسرائيل لحل المشكلة علي حساب دول الجوار، قائلا : "الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنها صراحة بأن الأمن القومي خط أحمر" .

وقال:" من المهم إن يتحد الشعب ويلتف حول قيادته لأن الظروف الصعبة المحيطة بمصر تتطلب جهداً جماعياً لمواجهة التحديات التي تفرضها تصرفات إسرائيل، مشيرا إلي أنه من خلال الوقوف معا ودعم القيادة السياسية يستطيع الشعب إرسال رسالة قوية إلى إسرائيل والمجتمع الدولي مفادها أنه لن يتم التسامح مع مثل هذه الانتهاكات وأن الأمن القومي المصري خط أحمر ولن يتم التهاون فيه."

وأوضح "فرحات" أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما زالت تقوم بجهود كبيرة من أجل إنهاء الصراع ووقف دائم لإطلاق النار، مشددا على أهمية الالتزام بالتوجهات المصرية في هذا الشأن حرصا على أمن واستقرار المنطقة بالكامل وأنه لا حل للقضية الفلسطنية إلا بحل الدوليتن، ومحاولات اسرائيل تصفيه القضية علي حساب الجوار أمر مرفوض، ونؤكد مرة أخرى أنه لا تهاون في حماية الأمن القومي المصري.