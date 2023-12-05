شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الحصول على وظائف المعلمين وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وفقاً لآخر تعديل صادر في 29 مارس عام 2023، وظائف المعلمين وما يعادلها حيث نصت المادة (٧١) على أن يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:

١ - معلم مساعد

٢ - معلم

٣ - معلم أول

٤ - معلم أول ( أ )

٥ - معلم خبير

٦ - كبير معلمين

ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

ويشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا بقانون، الآتى:

١ - استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.

٢ - قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلى في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.

٣ - الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.

٤ - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.

ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.