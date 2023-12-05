الرياشي عن إنشاء "حماس" طلائع لها في لبنان: ستدفع مكونات لبنانية للانفصال عن الكيان

شدّد الأمين العام لـ"المؤتمر الدّائم للفدراليّة" ألفرد الرياشي، تعليقًا على ما صدر عن حركة "حماس" فيما خصّ العمل على إنشاء طلائع لها في ​لبنان​، على أنّه "كأنّه لا تكفينا حالات التّفلّت والانهيارات الّتي نعيشها، فأتتنا حالة شواذ جديدة لتعلن نيّتها وعملها على إنشاء ميليشيات لها انطلاقًا من الأراضي اللّبنانيّة".

وأشار إلى أنّ "الملفت والغريب في الأمر، أنّنا لم نسمع أيّ تعليق لا من المرجعيّات الأمنيّة ولا المرجعيّات الحكوميّة، الّتي يبدو أنّها أصبحت غائبة عن السّمع"، محذّرًا من أنّ "هكذا أفعال ستدفع جزءًا أساسيًّا من المكوّنات اللّبنانيّة للحماس أكثر بدقّ المسمار الأخير بالتّجربة اللّبنانيّة وبهذا الكيان، والانفصال النّهائي عنه".