لفت رئيس حركة "النّهج" النّائب السّابق ​حسن يعقوب​، إلى أنّ "أميركا وإيران تتقاطعان حتّى الآن على عدم توسيع الحرب، رغم استمرار الدّعم المطلق الأميركي ل​إسرائيل​". وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "الرّهان الإسرائيلي هو على نفاد مخزون السّلاح والذّخائر لدى المقاومة في ​غزة​، واستمرار تدفّق كلّ أنواع السّلاح الأميركي للصّهاينة"، مؤكّدًا أنّ "المعركة على الوقت والصّمود لن تكون في مصلحة إسرائيل، والمعلومات أنّ التّقاطع سينتهي والجبهات ستتوسّع، وسندخل في مرحلة جديدة وخطيرة جدًّا".

كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: التقاطع الأميركي- الإيراني على عدم توسيع الحرب سينتهي وسندخل بمرحلة جديدة خطيرة جدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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