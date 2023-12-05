"كتائب القسام": استهداف 4 آليات إسرائيلية شرق خان يونس

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأنّ "مقاتلينا استهدفوا دبّابةً و3 آليات صهيونيّة بقذائف "الياسين 105"، شرق مدينة ​خان يونس​". وكانت قد ذكرت في وقت سابق، "أنّنا قصفنا ​بئر السبع​ المحتلّة برشقة صاروخيّة، ردًّا على المجازر بحقّ المدنيّين".

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