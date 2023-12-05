وول ستريت جورنال: خطة إسرائيلية لإغراق أنفاق "حماس" في غزة بمياه البحر

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، عن "قيام إسرائيل بتجميع نظام من المضخات الكبيرة التي يمكن استخدامها لإغراق شبكة أنفاق حركة حماس تحت قطاع غزة بمياه البحر، وهو تكتيك يمكن أن يدمر الأنفاق ويطرد المقاتلين من ملجأهم تحت الأرض، ولكنه يهدد أيضاً إمدادات المياه في القطاع".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "الجيش الإسرائيلي انتهى من تجميع مضخات كبيرة لمياه البحر على بعد ميل تقريباً شمال مخيم الشاطئ للاجئين، منتصف الشهر الماضي"، لافتة إلى أنه "يمكن لكل مضخة من المضخات الخمس على الأقل سحب المياه من البحر الأبيض المتوسط ونقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة إلى الأنفاق، ما يؤدي إلى إغراقها في غضون أسابيع".

وذكر مسؤولون أميركيون، للصحيفة، أنهم طلا يعرفون مدى قرب الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ الخطة"، مشيرين إلى أنّ "إسرائيل لم تتخذ قراراً نهائياً بالمضي بها قدماً لكنها لم تستبعد الخطة".

وأكد المسؤولون أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أولاً بهذا الخيار في أوائل الشهر الماضي، وهو ما أثار نقاشاً بشأن جدوى العملية وتأثيرها على البيئة مقابل القيمة العسكرية لتعطيل الأنفاق".