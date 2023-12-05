هما جربوا قدرة الجيش المصري.. أحمد موسى : لا أحد يستطيع تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها الرئيس السيسي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كلمة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال افتتاح معرض إيدكس 2023 تحمل داخلها العديد من الرسائل الهامة على المستوى الداخلي والخارجي.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين إن الفريق محمد زكي تطرق لما يحدث من تصعيد عسكري في فلسطين هدفه تصفية القضية، بالإضافة إلى حديثه قدرة مصر على حماية كل شبر في مصر.

وأضاف موسى، مساء الاثنين، أن مصر غير أي دولة في منطقة الشرق الأوسط، والجميع يدرك مكانة وقدرة الجيش المصري، معقبًا: «هما جربوا قدرة الجيش المصري، ولا أحد يستطيع تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها الرئيس السيسي».

وتابع: «مصر لا تأخذ إذن إسرائيل أو غير إسرائيل فيما يتعلق بعودة مواطنيها من قطاع غزة، ومسئول كبير سألته اليوم وقال لي انفي نفيا قاطعا».

وذكر أن أجهزة مخابرات عالمية اندهشت من قدرة مصر على رصد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا وتوجيه ضربات قاصمة لهم، حيث تم إرسال نحو 100 طائرة دفعة واحدة، موضحًا: «الكلام دا من 2015، وعلى مدار السنوات الماضية كل أفرع القوات المسلحة قامت بعملية تطوير كبيرة ومواكبة أخر التطورات العسكرية».

ولفت إلى أن الفرقاطة المصرية «الجبار» صناعة مصرية 100%، حيث يعد بمثابة تطور جديد في مجال الصناعة البحرية، معقبًا: «كل جنيه يتم إنفاقه على الجيش لابد أن يتضاعف، وكل ما يحتاجه الجيش لابد من توفيره».