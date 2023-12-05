كانوا يحظرون علينا في بعض الأوقات استيراده .. مصر الآن لا تستورد مدرعات من الخارج

الشارقة - اميمة ياسر - قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة تعمل على توظيف واستغلال كل الإمكانات المتاحة لتعظيم الاستخدام الأمثل لمواردها، مشيرا إلى استهداف الدولة العمل على محورين، الأول يتمثل في تطوير المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج الحربي طبقا للأسلحة الحديثة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي » مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، أن المحور الآخر يستهدف تصنيع أسلحة حديثة تواكب الإمكانات المصرية، مشيرا إلى نجاح الدولة خلال الآونة الأخيرة في توطين صناعة إنتاج الصلب المدرع محليا داخل المصانع الحربية.

ولفت إلى مواجهة الدولة بعض التحديات في فترات سابقة لاستيراد هذا المنتج من الخارج، قائلا: «كنا نستوره من دول الخارج، وكانوا يحظرون علينا في بعض الأوقات استيراده، ولا يسمح لنا بشرائه».

وأضاف أن الدولة تمتلك اليوم 3 جهات لتصنيع العربات المدرعة على رأسها القوات المسلحة وأيضا الهيئة العربية للتصنيع بالإضافة إلى وزارة الإنتاج الحربي، قائلا: «بفضل هذه الجهات الجهات مصر لا تستورد أي عربية مدرعة من الخارج، حاليا الآن لم نعد نستورد، الاستيراد انتهى».

وتابع: «الأهم من توفير العملة الصعبة، لدينا الخامات في المخازن، عندما نحتاج تصنيع المركبات نصنعها في أي وقت كما نشاء بمختلف التخانات من 4 ملي إلى 15 مل، وبكل مستويات الحماية».

وأشار إلى استعراض الوزارة المدرعة سيناء 200 اليوم الإثنين على هامش افتتاح معرض «إيديكس 2023»، بعد تطويرها لتصبح أول مركبة مدرعة تستخدم الصلب المدرع المصنع محليا، مشيرا إلى بدء الوزارة خطوط الإنتاج الجديدة.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على التسويق للصلب المدرع المصري بالخارج، فضلا عن محاولة إيجاد صناعات مشتركة مع دول الجوار وجذب خطوط إنتاج خارجية للتصنيع المشترك؛ من أجل التصدير للخارج، مشيرا إلى إرسال الوزارة بعض العينات إلى العديد من الدول؛ بهدف إتاحته كذلك للتصدير الخارجي.