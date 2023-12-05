انت الان تتابع خبر تعليق حكومي بشأن معالجة المواقع الملوثة وإدارة النفايات المشعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع والمنسق الوطني لمشروع التعاون التقني مع الإتحاد الأوربي، صباح حسن الحسيني أكد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان برامج الدعم التقني المقدمة من قبل الإتحاد الأوربي تسهم في تعزيز العمل الرقابي الوطني في مجال تصفية المنشآت النووية ومعالجة المواقع الملوثة وإدارة النفايات المشعة المتولدة عنها، بالإضافة الى فتح أفاق للتعاون والعمل الرقابي المشترك مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة والتي تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال.الحسيني اشار الى أن الزيارات العلمية والبرامج التدريبية التي نُفذت تحت إشراف وتمويل المفوضية الأوربية تعد خطوة مهمة في تعزيز وتطوير القدرات الرقابية للمركز في مجال الرقابة على أنشطة إدارة النفايات المشعة وبما يخدم المصلحة الوطنية من إجل اختيار وتصميم مواقع التخلص النهائي الوطنية وفق المعايير المعتمدة دولياً وبما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات المشعة والتي تم إقرارها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء.

ورافق فريق المركز خلال الزيارة عدد من الخبراء والمختصين من الوكالة الوطنية الفرنسية لإدارة النفايات المشعة (ANDRA) الذين قاموا باستعراض الطرق والبرامجيات المتطورة والمستخدمة في إدارة وتشغيل منشآت التخلص النهائي إبتداءاً من إستلام حاويات النفايات المشعة وأنظمة تتبع كل حاوية ضمن نظام التخلص المعتمد والإجراءات المتخذة في الرقابة على الموقع خلال كافة مراحل العمر التشغيلي للمنشآة والتحقق من مطابقة إجراءات العمل مع المتطلبات والمعايير الدولية وضمان حماية السكان والبيئة من التأثيرات الإشعاعية المحتملة للموقع.

