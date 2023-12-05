انت الان تتابع خبر نشاط غريب في بورصة تل أبيب سبق هجوم حماس بـ5 أيام والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية