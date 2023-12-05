صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: // بيان من الديوان الملكي // بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، واستجابة للدعوة الموجهة من أمير دولة قطرالشيخ / تميم بن حمد آل ثاني ، غادر - بحفظ الله ورعايته - ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم الثلاثاء 21 / 5 / 1445هـ الموافق 5 / 12 / 2023م؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر، وسيقوم سموه الكريم بزيارة رسمية لدولة قطر يلتقي خلالها مع سمو أمير دولة قطر؛ لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، وعقد مجلس التنسيق السعودي - القطري. حفظ الله ولي العهد في سفره وإقامته.



كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يغادر إلى الدوحة لترؤس وفد السعودية في الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لدول التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.