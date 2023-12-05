شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع يطلق حملة "كلنا هنشارك" وغرفة مركزية لمتابعة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق اتحاد الشباب التقدمى، الجناح الشبابي لحزب التجمع، حملة بعنوان "كلنا هنشارك" لحث المصريين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.



وأكد علاء عصام، أمين شباب حزب التجمع أن شباب الحزب سيتابعون الانتخابات الرئاسية من خلال غرفة عمليات مركزية أيام الانتخابات بمقر الحزب أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

وأضاف "عصام" أن شباب الحزب بالمحافظات سيشاركون في الإشراف علي الانتخابات وسيرسلون للغرفة المركزية رصد سير العملية أول بأول.



وقالت الدكتورة شمس طلال القيادية باتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع والباحثة في العلوم السياسية إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وحق دستوري، خاصة وأنها ضرورة لمقاومة مخطط الغرب الذي يستهدف إضعاف مصر، ونقل الصراع لسيناء عن طريق التهجير القسري للفلسطينيين.

وأضافت "شمس" أنه من خلال دعم المشاركة السياسية وتعظيم قوة مصر في الداخل،والتي سوف نمنح فيها المفاوض المصري القدرة علي فرض شروطه ووقف هذا المخطط المعادي للسيادة الوطنية.

وفي ذات السياق قال أحمد الكيال، أمين شباب حزب التجمع بقنا وعضو المكتب التنفيذي إن المصريين هم فقط من يحددوا مستقبلهم، ولن يسمحوا لأي دولة أن تتفاوض مع مصر من منطلق أننا دولة غير متماسكة في الداخل، مؤكدا أن أكبر تعبير عن قوتنا في الداخل هي المشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة وبالملايين حتي نتجاوز الـ 60%؜.

ولفت إلى أن شباب مصر من إسكندرية لأسوان، أدركوا كم التحديات والمخاطر التي تحاك بمصر والمخطط الصهيوني الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية واحتلال جنوب غزة لدفع الفلسطينيين للتهجير القسري.

وبدورها قالت دينا الطواب القيادية باتحاد الشباب التقدمي إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حق دستوري وواجب وطني، وعلى المرأة المصرية دور ايجابي في حث أبنائها وزوجها علي اهمية المشاركة مثلما فعلت في ثورة ٣٠ يونيو عندما شجعت ابناءها علي الدفاع عن مصر من خطر جماعة الإخوان الإرهابية.

كما قال محمد زين القيادي باتحاد الشباب التقدمي والطالب في كلية حقوق قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة إن طلاب مصر من خلال اتحاد الطلاب يحثون زملائهم علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا ان الاحداث العالمية ومشاهد القتل المروعة التي نشاهدها في غزة وعدد من الدول العربية، تجعلنا حريصين علي الحفاظ علي قوة مصر وقوة قرارها السياسي فنحن لسنا بعيدين عن هذه المخاطر.



وفى ذات السياق، قال يوسف حربي، القيادي باتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع وأمين اتحاد طلاب الأزهر بمحافظة الغربية إن الدولة المصرية أعطت درس لأعداء المنطقة العربية من الجماعات الإرهابية والمحتل الصهيوني يدرس ومازال هناك خطر يحوم حولنا وهو الأمر الذي يدفعنا لتقوية موقف دولتنا عن طريق المشاركة بكفاءة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يذكر أن حزب التجمع يدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وأطلق شباب الحزب حملة بعنوان "معاك ياريس" واوضح شباب الحزب من خلال الحملة أسباب دعمهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

