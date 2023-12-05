شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة التلاعب فى لوحة السيارة.. من حجز المركبة للإحالة للنيابة "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص ىف الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خلى بالك.. قائمة عقوبات التلاعب فى لوحات السيارة"، استعرض خلاله العقوبات المقررة لجريمة التلاعب فى لوحات السيارة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، الأمر الذى أدى معه لإتخاذ خطوات حاسمة ورادعة من قبل الأجهزة المعنية ممثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة للتصدى لهذه الظاهرة وهى التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات والدراجات النارية، والتي من خلالها يتم ارتكاب جرائم أخرى وتمكن مرتكبها من الإفلات من العقاب.

وسبق وأن نشرت وزارة الداخلية في يوليو الماضى، بيان رسمي موجز على صفحتها الرسمية عبر موقع "فيس بوك"، نفت من خلاله إجراء أي تعديلات على تصميم لوحات أرقام السيارات المعدنية بمختلف أنواعها، فلو كنت تمتلك سيارة عليك أن تحذر من طمس اللوحات المعدنية أو القيادة بدون لوحات أو التلاعب بأي صورة أو طريقة باللوحات المعدنية عقوبتها تصل إلي الحبس والغرامة، حيث تصل العقوبة للحبس 3 شهور وإيقاف الرخصة سنة وتصل لإلغاءها نهائيا، وحجز السيارة لمدة 6 شهور، ولا يجوز التصالح فيها.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على جريمة التلاعب في لوحات السيارة، والسيناريوهات المرتقبة حال الوقوع في تلك الجريمة، حيث يتم استيقاف السيارة من قبل مأمورى الضبط، والسؤال عن الرخصة والكشف عن اللوحات المعدنية المثبتة بالسيارة من الأمام ومن الخلف، وفى حالة وجود تلاعب أو طمس أو تغيير أو إجراء أى تعديل فى احدى اللوحتين وخاصة اللوحة الخلفية، يتم تصوير اللوحتين وضبط السيارة والتحفظ عليها فورا وقائدها واقتيادهما الى مقر قسم الشرطة، وتحرير محضر جنحة تلاعب فى اللوحات المعدنية، ويتم حجز قائد السيارة بالحجز الخاص بقسم الشرطة، ووضع الكلبشات فى يده لحين العرض على النيابة باكرا.

وإليكم التفاصيل كاملة:

خلى بالك.. قائمة عقوبات التلاعب فى لوحات السيارة.. القبض على سائق السيارة وإحالته للنيابة العامة.. وحجز السيارة بالحضانات المختصة.. والعقوبة تصل للحبس 3 شهور وايقاف الرخصة سنة.. ولا يجوز التصالح فيها

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