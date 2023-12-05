الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين إسرائيليين بينهم نائب قائد سرية في معارك غزة اليوم

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل ضابطين إسرائيليين بينهم نائب قائد سرية في معارك غزة، ليرتفع العدد المعلن عنه إلى خمسة منذ الصباح.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، قوله إنّ "القتال في المرحلة الثانية من الحرب سيكون صعبًا".

وكان قد كثّف الجيش الإسرائيلي هجومة على جنوب قطاع غزة بعد استئناف الحرب على القطاع إثر انتهاء الهدنة الأسبوع الماضي، مستهدفًا بذلك المدنيين، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي له في مختلف محاور القتال.