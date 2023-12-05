استهداف موقع الجيش الإسرائيلي في تلة "العاصي" وقصف إسرائيلي على محيط بلدة كفرشوبا

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. بدورها، أفادت قناة "المنار"، عن استهداف موقع الجيش الإسرائيلي في تلة "العاصي" عند حدود ميس الجبل.

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