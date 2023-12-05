"سرايا القدس": نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو شرق خانيونس واستهدفنا دبابتين بحي الشجاعية

أعلنت "سرايا القدس"، في بلاغ لها، "أننا استهدفنا بقذائف التاندوم دبابتين صهيونيتين في شارع مشتهى بحي الشجاعية"، في مدينة غزة. وأعلنت أنّ "مجاهدينا يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع جنود العدو بمحيط مسجد أبو دلال شرق مدينة خانيونس". وفي وقت سابق، أفادت قناة "الجزيرة"، بأنّ الجيش الإسرائيلي ينسحب من مناطق شمال غربي مدينة غزة بعد معارك عنيفة مع المقاومة الفلسطينية".

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