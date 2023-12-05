قصف إسرائيلي على أطراف الخيام والماري واللبونة والناقورة وعيتا الشعب وراميا

أفادت قناة "المنار"، عن قصف إسرائيلي تعرضت له الأطراف الشرقية لبلدة الخيام وأطراف بلدة الماري وراميا ومرتفعات بسطرة و"رباع التبن" جنوب كفرشوبا. وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف بغارات جوية أطراف اللبونة والناقورة وعيتا الشعب، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب. وفي وقت سابق، أوضحت قناة "المنار"، أنّه تم استهداف 4 مواقع إسرائيلية وهي مثلث الطيحات، العاصي، بياض بليدا ومزرعة زبدين.

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