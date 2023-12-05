"حزب الله": استهدفنا تجمعًا لجنود إسرائيليين في مثلث الطيحات وموقع زبدين وحققنا إصابات مباشرة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:50 من صباح ‌‌‏اليوم تجمعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي في مثلث الطيحات ‏بالاسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة". ‏

وأعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من قبل ‏ظهر ‌‏اليوم موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالصواريخ وتم اصابته اصابة مباشرة".‏