إعلام إسرائيلي: محامون في هولندا يلجأون للمحكمة للمطالبة بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة لإسرائيل

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنّ "محامين في هولندا يلجأون للمحكمة للمطالبة بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة إلى إسرائيل". ويأتي ذلك في ظل تزايد غضب الرأي العام في الغرب والعالم تجاه تل أبيب إزاء حربها المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، والتي تستهدف المدنيين مخلفة ضحايا أغلبهم من الأطفال والنساء، وسط دعوات لوقف دائم لإطلاق النار، فيما ما تزال الولايات المتحدة الأميركية ترفض فكرة وقف إطلاق النار.

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