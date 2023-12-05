الكرملين: بوتين يزور الإمارات والسعودية الأربعاء

أكّدت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور الإمارات والسعودية يوم غد الأربعاء. وأمس، نقلت قناة "شوت" الإخبارية الروسية عن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، قوله إن "بوتين سيزور الإمارات والسعودية هذا الأسبوع". ويأتي الإعلان عن الزيارة بعدما وافق تحالف "أوبك+"، الذي يضم الدول الثلاث، يوم الخميس الماضي على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط بإجمالي 2.2 مليون برميل تقريبًا يوميًا.

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