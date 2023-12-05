الحكومة الإسرائيلية: القتال في المرحلة الثانية من الحرب سيكون صعبًا

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، قوله إنّ "القتال في المرحلة الثانية من الحرب سيكون صعبًا".
وكان قد كثّف الجيش الإسرائيلي هجومة على جنوب قطاع غزة بعد استئناف الحرب على القطاع إثر انتهاء الهدنة الأسبوع الماضي، مستهدفًا بذلك المدنيين، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي له في مختلف محاور القتال.
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