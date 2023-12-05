"هآرتس": أشخاص يعملون بالبورصة كانوا على الأرجح على علم مسبق بهجوم حماس وجنوا مليارات الدولارات

أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن "أشخاصا يعملون في البورصة والأسواق المالية كانوا على الأرجح على علم مسبق بالهجوم الذي شنته حركة حماس يوم 7 تشرين الأول الماضي، وجنوا من وراء توظيف تلك المعلومات مليارات الدولارات".

وأشارت الصحيفة، الى "عمليات مراهنات كبرى حدثت ضد إسرائيل في أسواق تل أبيب وول ستريت المالية، قبل أيام من هجوم 7 تشرين الأول".

وكانت دراسة نشرت في الولايات المتحدة خلصت إلى أن "حماس ربما حاولت الاستفادة من هجومها على إسرائيل ماليا، عبر توظيف المعرفة المسبقة بالهجوم مسبقا لإجراء عمليات بيع كبرى على المكشوف للأسهم قبيل اندلاع الهجوم".

وذكرت الدراسة، التي نشرت في دورية "SSRN" وأعدها باحثان في جامعتي نيويورك وكولومبيا، أن |مستثمرين كانوا على علم مسبق بالهجوم، جنوا مليارات الدولارات، وفق ما يظهر سلوكهم المالي|.

من جانبها، فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا في الأمر، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".