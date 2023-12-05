"سرايا القدس" و"كتائب القسام" استهدفتا آلية عسكرية إسرائيلية في محور التقدم شرق خان يونس

كشفت "سرايا القدس" أنّ "في عملية مشتركة تمكن مجاهدو "سرايا القدس" وكتائب "القسام" من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفتي (RPG) وقذيفة "الياسين 105"، في محور التقدم شرق خان يونس".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، قوله إنّ "القتال في المرحلة الثانية من الحرب سيكون صعبًا".

وكان قد كثّف الجيش الإسرائيلي هجومة على جنوب قطاع غزة بعد استئناف الحرب على القطاع إثر انتهاء الهدنة الأسبوع الماضي، مستهدفًا بذلك المدنيين، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي له في مختلف محاور القتال.