ريفي: إنشاء "طلائع طوفان الأقصى" خطأ جسيم ولبنان ليس ساحة للممانعة أو للمنخدعين بها

أكّد النّائب أشرف ريفي، أنّ "إنشاء "طلائع طوفان الأقصى" في لبنان الّذي أعلنت عنه حركة "حماس"، خطأ جسيم نطالب بالعودة عنه، لأنّه يعيد ذاكرةً لا يجب أن تُستعاد، وهو يضرّ بالقضية الفلسطينية لمصلحة محور الممانعة الّذي يتاجر بها".
وأشار في بيان، إلى أنّ "النّضال مكانه الأرض المحتلّة، وانتفاضة الحجارة خير شاهد، والهدف الّذي يدعمه اللّبنانيّون جميعًا هو دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه لإقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة"، مشدّدًا على أنّ "لبنان ليس ساحةً للممانعة أو للمنخدعين بها، ونرفض هذه المغامرات الهادفة لزجّ المخيّمات وأهلنا فلسطينيّي لبنان في تجارة الممانعة".
وركّز ريفي على أنّ "سلاح الجيش اللبناني هو السّلاح الشّرعي والوحيد"، لافتًا إلى أنّ "نصيحتي لكم: لا تغرقوا في الرّمال اللّبنانيّة المتحرّكة، وإلّا تكون الخسارة كبيرة جدًّا".
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