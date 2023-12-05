قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص لتورطهم بسرقة أموال وذهب من داخل خزنة منزل في كفرتبنيت

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 19/11/2023، ادّعى المواطن "ع. ف." (مواليد عام 1996، لبناني) من بلدة ​كفرتبنيت​ - النّبطيّة، أنّ مجهولًا أقدم على سرقة خزنة من داخل منزله بواسطة الكسر والخلع، وبداخلها نحو 7,000 دولار أميركي ومصاغ ذهبيّة بقيمة 30,000 دولار أميركي".

وأوضحت أنّ "بنتيجة المتابعة الاستعلاميّة، توصّلت ​شعبة المعلومات​ إلى تحديد هويّة المتورّطين في عمليّة السرقة، ومن بينهم: "ع. ش." (مواليد عام 1981، لبناني)، "م. ش." (مواليد عام 1985، سوري) و"م. ب." (مواليد عام 1999، سوري)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخَي 29 و30/11/2023، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشّعبة من توقيف الأوّل في بلدة ​النبطية الفوقا​، الثّاني في كفرتبنيت والثّالث في بلدة عيدمون".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة تورّطهم بعمليّة السّرقة، حيث تبيّن أنّ الأوّل كان على علم مسبق بوجود الخزنة وبداخلها مال ومجوهرات، وقام بالتّخطيط للسّرقة وتنفيذ عمليّة المراقبة، وأبلغ الثّاني بالعمليّة، والثّالث قام بتأمين شخصَين من التّابعيّة السّوريّة لدخول المنزل وتنفيذ عمليّة السّرقة بإشراف المذكورين؛ وتقاسموا الأموال فيما بينهم".

وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم، وأودعوا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين".