أكّد الوزير الأسبق ​زياد بارود​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، بشأن أحداث ​غزة​، أنّ "الحياة تبقى انتصارًا للأقوياء في نفوسهم..."، على الرّغم من الشّعور بشيء من العجز، بعدما سقطت منظومة الحماية الدّوليّة للمدنيّين، حيث لم يعد ينفع ​القانون الدولي​ الإنساني، الّذي سقط أيضًا على وقع الإفلات من العقاب؛ بل العجز عن الرّدع"، مشدّدًا على أنّ "بعد غزة ليس كما قبلها. الإنسانيّة باتت وجهة نظر!".

كانت هذه تفاصيل خبر بارود عن أحداث غزة: لم يعد ينفع القانون الدولي الإنساني الذي سقط على وقع العجز عن الردع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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