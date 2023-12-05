عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، خلال مؤتمرٍ نظمّته الشبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاء العليا RFCMJ، بعنوان: "استقلالية مجالس القضاء العليا"، لأبرز التحدّيات التي يواجهها القضاء في لبنان، خاصّة لناحية محاولات التدخل في العمل والأداء القضائيين، ما تسبّب بإضعاف فعالية العمل القضائي أو تعطيله، وأدى الى شغور في العديد من المراكز القضائية، والى عرقلة سير العدالة في الكثير من القضايا المهمّة.
وشدّد عبود على ان "السلطات والجهات والمراجع كافة في لبنان مجمعة على المطالبة باستقلالية السلطة القضائية، ولكن من أجل "قضاء على قياسها".
وتحدّث عبود عن التحدّيات والصعوبات التي تواجهها المحاكم في لبنان، عارضاً لما ورد مؤخّراً في تقرير الخبراء الأوروبيين عن النظام القضائي في لبنان: "الذي هو اليوم على شفير الانهيار التام" "وبأنّ الوضع خطير ويتطلب اتخاذ إجراءات على وجه السرعة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبود في مؤتمر استقلالية مجالس القضاء العليا: كلّ يطالب باستقلالية القضاء ولكن من أجل قضاء على قياسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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