ميقاتي التقى الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بزيارة وداعية

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السّراي الحكومي، الممثّلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين، الّتي أشارت بعد اللّقاء إلى "أنّني أبلغت ميقاتي بمغادرتي لبنان بعدما أكملت مهمّتي فيه، وشكرته على التّعاون الممتاز الّذي تمّ بيننا".
وأوضحت "أنّنا بحثنا في الدّعم المتواصل الّذي يقدّمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبنان، خصوصًا عبر التّعاون مع مكتب رئيس الوزراء"، لافتةً إلى "أنّني أبلغته أيضًا بالتّقييم الّذي يقوم به البرنامج بشأن النّزاع في الجنوب، وزيارتي الّتي قمت بها للمنطقة الأسبوع الماضي، وكيفيّة التّنسيق معًا من أجل توفير ما يحتاجه النّاس؛ بما في ذلك الحاجة المستمرّة للإصلاح".
وذكرت هاونشتاين "أنّني عبّرت لميقاتي عن استعدادي للعمل على دفع عجلة التّنمية في لبنان، حتّى موعد مغادرتي في نهاية العام".
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